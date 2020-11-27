Açıkcezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı'ndan açıkcezaevi izinleri açıklaması!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerinin izin sürelerinin, 30 Kasım'dan itibaren iki ay süreyle uzatıldığını bildirdi.



Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26 Kasım'daki yazısıyla Kovid-19 salgınına ilişkin riskin ortadan kalkmaması nedeniyle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin iki ay uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi.



