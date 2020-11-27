Açıkcezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı'ndan açıkcezaevi izinleri açıklaması!
Açıkcezaevi izinleri hakkındaki araştırmalar, mahkumlar ve mahkum yakınlarının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Söz konusu izinler, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son duyuruya göre 2 ay daha uzatılmış ve izin tarihi ise 1 Aralık 2020 olmuştu. Peki, açıkcezaevi izinleri uzatılacak mı?
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Açıkcezaevi izinleri için belirlenen son tarih 1 Aralık 2020 olmuştu. Açıklanan güne yaklaşılırken mahkum ve mahkum yakınları yeni bir tarih açıklamasına dair araştırmaları hız kazanmıştı. Merakla beklenen haber Adalet Bakanlığı'ndan geldi. İşte, Adalet Bakanlığı'ndan açıkcezaevi izinleri açıklaması...
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerinin izin sürelerinin, 30 Kasım'dan itibaren iki ay süreyle uzatıldığını bildirdi.
Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26 Kasım'daki yazısıyla Kovid-19 salgınına ilişkin riskin ortadan kalkmaması nedeniyle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin iki ay uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi.
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Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 30 Kasım 2020'den itibaren iki ay süreyle uzatılmasına karar verildiği bildirildi.