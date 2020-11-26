Açıkcezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı açıkcezaevi izinleri ne zamana kadar uzadı?
Açıkcezaevi izinleri pek çok vatandaşı ilgilendirmeye devam ediyor. Mahkumlar ve mahkum yakınlarının yakından takip ettiği konulardan birisi olan açıkcezaevi izinleri, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son duyuruya göre 2 ay daha uzatılmıştı. Buna göre açıkcezaevi izinleri için gündemde yer alan izin tarihi ise 1 Aralık 2020 olmuştu. Peki, Açıkcezaevi izinleri uzatıldı mı ve Adalet Bakanlığı açıkcezaevi izinleri ne zamana kadar uzadı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Açıkcezaevi izinleri için belirlenen son tarih 1 Aralık 2020 olmuştu. Açıklanan güne yaklaşılırken mahkum ve mahkum yakınları yeni bir tarih açıklamasının var olup olmadığını sorgulamaya başladı. Peki, Açıkcezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte, Adalet Bakanlığı'nın o konu hakkında aldığı yeni kararlar
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Ekim içerisinde Meclis'te gazetecilere, açık cezaevlerine yönelik 2'şer aylık izinlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Meclis'in, daha önce salgın dolayısıyla Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığına, açık cezaevinde bulunan mahkumların salgın şartlarında 2'şer ay izinli sayılmasına ilişkin yetki verdiğini hatırlatan Naci Bostancı, "Kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için bu yetkinin yeniden verilmesine sıcak bakıyor." diye konuştu.
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AÇIK CEZAEVİ İZİN SÜRESİ UZAYACAK MI?
Bostancı, Meclis'te gazetecilere, açık cezaevlerine yönelik 2'şer aylık izinlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Meclis'in, daha önce salgın dolayısıyla Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığına, açık cezaevinde bulunan mahkumların salgın şartlarında 2'şer ay izinli sayılmasına ilişkin yetki verdiğini hatırlatan Naci Bostancı, "Kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için bu yetkinin yeniden verilmesine sıcak bakıyor." diye konuştu.
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SÜRE 31 OCAK 2021’E UZATILIYOR
Koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 Ocak 2021 tarihine uzatılıyor.
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3 KEZ DAHA UZATILABİLECEK
Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 3 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.
Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık cezaevinde bulunan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını bildirilmişti.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin Kovid-19 izin sürelerinin 30 Eylül'de sona ereceği hatırlatılmıştı.