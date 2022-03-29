Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL sınavları hakkında bilgiler

Açık Lise sınav tarihleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. AÖL sınavlarının tarihlerini merak eden açık lise öğrencileri, konuya dair bilgi almak adına MEB'in yayımladığı sınav tarihlerini sorguluyor. İşte, AÖL sınav takviminde son durum...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre AÖL sınavları temmuz ayında düzenlenecek. Kurum tarafından henüz temmuz ayının kaçında sınavın yapılacağı açıklanmadı.
2022-2023 birinci dönem sınavı ise aralık ayında gerçekleştirilecek.
Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıklandı. Sorgulama işlemi ‘http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx’ adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.