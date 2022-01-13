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Haber Giriş: 13 Ocak 2022 - 16:25 | 

Açık Öğretim Lisesi '2022' sınav tarihleri... AÖL sınavı ne zaman? İşte belirlenen tarihler

AÖL sınavı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrenciler belirli tarihlerde dönem sınavlarına giriyorlar. Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi ne göre e-Sınav olarak yapılacak. Peki, AÖL sınavı ne zaman?

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AÖL sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi dönem sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Buna göre AÖL sınavları mart ayında e-Sınav olarak yapılacak. İşte AÖL e-Sınav hakkında bilgiler
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Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. dönem Sınavları, Mart 2022 tarihinde düzenlenecek.
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Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi ne göre e-Sınav olarak yapılacaktır.

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Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)’ denildi.
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