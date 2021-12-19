Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL sınav tarihlerinden bilgiler
2021-2022 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları yakın zaman önce tamamlandı, gözler şimdi 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarihte. AÖL sınavlarının tarihlerini merak eden açık lise öğrencileri, konuya dair bilgi almak adına MEB'in yayımladığı sınav tarihlerini sorguluyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman?
AÖL sınav tarihleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Açık öğretim kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları sona erdi. Şimdi ise 2. dönem sınavları gündem oldu. İşte, AÖL 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarihler...