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Gündem
Haber Giriş: 19 Aralık 2021 - 23:40 | 

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL sınav tarihlerinden bilgiler

2021-2022 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları yakın zaman önce tamamlandı, gözler şimdi 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarihte. AÖL sınavlarının tarihlerini merak eden açık lise öğrencileri, konuya dair bilgi almak adına MEB'in yayımladığı sınav tarihlerini sorguluyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman?

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1
AÖL sınav tarihleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Açık öğretim kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları sona erdi. Şimdi ise 2. dönem sınavları gündem oldu. İşte, AÖL 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarihler...
2
Açık Öğretim Lisesi 2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılı 2021-1. Dönem Sınavları 4-10 Aralık'ta yapıldı.

3
MEB 2022 AÖL 2. dönem sınavının ne zaman yapılacağını henüz açıklamadı.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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