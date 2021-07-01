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Haber Giriş: 01 Temmuz 2021 - 13:45 | 

Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? İşte AÖL sınav takvimi

AÖL sınav tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açık Öğretim Lisesi sınavları online olarak gerçekleştirilecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları temmuz ayı içerisinde başlayacak. Peki, Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman?

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AÖL sınavları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları online olarak yapılacak. İşte, AÖL sınav takvimi...

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Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları 3-7 Temmuz'da çevrim içi yapılacak.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı belirtildi.

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Bakanlığın 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağının bildirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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