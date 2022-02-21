Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? İşte AÖL 2. dönem sınavlarından son bilgiler

Açık öğretim yöntemiyle lise eğitimi almaya devam eden öğrenciler, AÖL sınavlarının MEB tarafından hangi tarih aralığında düzenleneceği merak ediyor. AÖL'de 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, pek çok açık lise öğrencisinin merak ettiği ve araştırdığı konu oldu. İşte, AÖL 2. dönem sınavlarından son bilgiler...