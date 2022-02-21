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Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? İşte AÖL 2. dönem sınavlarından son bilgiler

#MEB#AÖL

MEB açık öğretim lisesi öğrencileri, 2. dönem AÖL sınavlarının yapılacağı tarihe odaklanmış durumda. Konuya dair net tarih bilgisi almak isteyen açık lise öğrencileri, AÖL'ün yayınladığı resmi bilgileri sorguluyor. Peki, açık lise sınavları ne zaman yapılacak?

1/3Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman İşte AÖL 2. dönem sınavlarından son bilgiler

Açık öğretim yöntemiyle lise eğitimi almaya devam eden öğrenciler, AÖL sınavlarının MEB tarafından hangi tarih aralığında düzenleneceği merak ediyor. AÖL'de 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, pek çok açık lise öğrencisinin merak ettiği ve araştırdığı konu oldu. İşte, AÖL 2. dönem sınavlarından son bilgiler...

2/3AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.

3/3Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman İşte AÖL 2. dönem sınavlarından son bilgiler

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

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#MEB#AÖL