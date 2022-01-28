Açık öğretim lise sınavları ne zaman? İşte AÖL 2. dönem sınav takviminde son durum

2022'nin gelmesi ile birlikte MEB sınavlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Açık lise sınavı olarak da bilinen AÖL sınavlarının 2. dönemi için hazırlık yapan adaylar, bir yandan da net tarih bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, açık lise sınavlarında son durum...