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Açık öğretim lise sınavları ne zaman? İşte AÖL 2. dönem sınav takviminde son durum

#MEB#AÖL#AÖL Sınavları

AÖL 2. dönem sınavları, binlerce açık lise öğrencisinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Yeni yılın başlaması ile birlikte araştırmalarına hız veren AÖL öğrencileri, 2021-2022 eğitim yılı 2. dönem sınav tarihleri hakkındaki en son gelişmelerden haberdar olmak istiyor. Peki, AÖL sınavı ne zaman yapılacak?

1/3Açık öğretim lise sınavları ne zaman İşte AÖL 2. dönem sınav takviminde son durum

2022'nin gelmesi ile birlikte MEB sınavlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Açık lise sınavı olarak da bilinen AÖL sınavlarının 2. dönemi için hazırlık yapan adaylar, bir yandan da net tarih bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, açık lise sınavlarında son durum...

2/3AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN (2022)

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? (2022)

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

3/32. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR

2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 ARALIK 2021 günü başlayıp 28 OCAK 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir ) E-okulda aktif kaydı olan öğrencilerimizin YENİ KAYIT iş ve işlemleri ise; E OKULDA 1. dönem 21 Ocak 2022 tarihinde bittikten sonraki günlerde ve Bakanlık tarafından dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra, 1. maddedeki kayıt tarihleri içerisinde açılacaktır.

 

 

 

 

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#MEB#AÖL#AÖL Sınavları