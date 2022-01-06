Açık öğretim lise sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınavlarında son durum
AÖL sınav tarihleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Açık öğretim kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları sona erdi. Şimdi ise 2. dönem sınavları gündem oldu. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman?
2021-2022 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlandı, gözler şimdi 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarihte. AÖL sınavlarının tarihlerini merak eden açık lise öğrencileri, konuya dair bilgi almak adına MEB'in yayımladığı sınav tarihlerini sorguluyor. İşte, Açık öğretim lise sınavları hakkında bilgiler...
KAYITLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt duyurusuna göre AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık Pazartesi günü başladı.
Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi, ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.
Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi, ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.