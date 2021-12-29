Açık öğretim lise sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem kayıtları başladı

Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme işlemleri için süreç devam ederken, başvuru kılavuzu ve başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı ilgili öğrencilerce araştırılıyor. Öte yandan sınav takvimi de sorgulanıyor. İşte, Açık öğretim lise sınavları ve kayıtlarında son durum...