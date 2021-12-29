Açık öğretim lise sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem kayıtları başladı
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren, 2021-2022 dönemi 2. dönem kayıtlarına yönelik tarih araştırmaları hız kazandı. Açık lise öğrencileri yakın zaman önce başlayan kayıt sürecinin ne zaman tamamlanacağını merak ediyor. Peki, Açık öğretim lise sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman bitecek?
Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme işlemleri için süreç devam ederken, başvuru kılavuzu ve başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı ilgili öğrencilerce araştırılıyor. Öte yandan sınav takvimi de sorgulanıyor. İşte, Açık öğretim lise sınavları ve kayıtlarında son durum...
2. DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt duyurusuna göre AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık Pazartesi günü başladı.
Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi, ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.
Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi, ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL NEREDEN YAPILIR?
2021-2 Dönemi kayıt yenileme işlemleri, ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini kendileri şahsen Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yaptırabilecek.
E-okulda aktif kaydı olan öğrencilerimizin YENİ KAYIT iş ve işlemleri ise E OKULDA 1. Dönem bittikten sonra Bakanlık tarafından dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra açılacak.
E-okulda aktif kaydı olan öğrencilerimizin YENİ KAYIT iş ve işlemleri ise E OKULDA 1. Dönem bittikten sonra Bakanlık tarafından dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra açılacak.