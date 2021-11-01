Açık öğretim lise sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları o tarihte yapılacak

Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayıma başladı. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler, bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da AÖL sınavı ile ilgili bilgileri araştırıyor. İşte, AÖL 1. dönem sınav takvimi...