Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? İşte MEB AÖL sınav takvimi

"2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür."