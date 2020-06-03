Açık öğretim lise sınavı ne zaman? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.



Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.



Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.



