Açık öğretim lise sınavı ne zaman? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarihleri açıkladı. Bilindiği üzere söz konusu sınavlar koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler neticesinde ertelenmişti. Peki, Açık öğretim lise sınavı ne zaman? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
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AÖL 2. dönem sınavlarının ertelenen yeni tarihi belli oldu. Normal şartlarda her yıl mart ayında yapılan sınavlar bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle zamanında yapılamadı. Yüz binlerce açık lise öğrencisinin gözü şimdi MEB'in belirlediği sınav tarihinde. İşte, AÖL 2. dönem sınav takvimi...
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Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.
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Bakanlığın internet sitesinden, açık öğretim kurumları 2'nci dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, şu bilgilere yer verildi:
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"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."
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SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.