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Hürriyet
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Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 09:36,

Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? AÖL 2. dönem sınav programı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) programlarında eğitim hayatına devam eden yüz binlerce öğrenci, geçtiğimiz haftalarda yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AÖL sınavlarına odaklandı. Temmuz ayının sonuna yaklaşılmasıyla araştırmalarına hız veren AÖL öğrencileri, MEB'in açıkladığı sınav takvimini sorguluyor. Peki, Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

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2019-2020 eğitim yılı AÖL 2. dönem sınavları üç oturum halinde, MEB'in açıkladığı tarihlerde, belirlenen sınav merkezlerinde, alınan tedbirler uyarınca yapılacak. AÖL öğrencileri bir yandan sınava hazırlanırken, bir yandan da sınav tarihini araştırıyor. Öte yandan AÖL sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı da sorgulanıyor. İşte, AÖL 2. dönem sınavlarına ilişkin son gelişmeler...

2AÖL SINAV TAKVİMİ
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AÖL SINAV TAKVİMİ

Sınavlar 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklama şöyle:

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Öçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

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Sınav yapılması planlanan ülkelerde normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmesine rağmen toplu etkinliklerin yapılmasının hâlâ birçok ülkede engellenmesi nedeniyle diğer ülkelerde 2.dönem sınavları yapılamayacaktır.

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Bu ülkelerdeki öğrenciler istemeleri halinde ülkemizde sınavlara katılabilecektir. Sınav yapılamayan ülkelerdeki öğrencilerin mağduriyeti de en kısa sürede giderilecektir.

6SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI
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SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Henüz AÖL sınav yerleri açıklanmadı. Girş belgelerinin sınavdan yaklaşık 5 gün önce erişime açılacağı tahmin ediliyor. Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. 

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