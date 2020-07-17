Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? AÖL 2. dönem sınav programı

2019-2020 eğitim yılı AÖL 2. dönem sınavları üç oturum halinde, MEB'in açıkladığı tarihlerde, belirlenen sınav merkezlerinde, alınan tedbirler uyarınca yapılacak. AÖL öğrencileri bir yandan sınava hazırlanırken, bir yandan da sınav tarihini araştırıyor. Öte yandan AÖL sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı da sorgulanıyor. İşte, AÖL 2. dönem sınavlarına ilişkin son gelişmeler...