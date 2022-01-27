Açık öğretim lise kayıtları ne zaman bitiyor? İşte AÖL 2. dönem kayıtlarında son durum

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) bünyesinde eğitimlerine devam eden yüz binlerce öğrenci ve bu kuruma ilk kez kayıt yaptıracak kişileri yakından ilgilendiren 2021-2022 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri yakın zaman sonra sona erecek. İşte, AÖL 2. dönem kayıtlarında son durum...