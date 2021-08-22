Gündem Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 - 23:31 | 22 Ağustos 2021 - 23:32

Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte AÖL yeni dönem kayıtlarında son gelişmeler

"AÖL kayıt yenileme işlemi ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı açık öğretim lisesi öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. 2021-2022 eğitim dönemi için ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin yanı sıra kayıt yenileme yaptırmak isteyen öğrenciler de sorgulamalarına hız verdi. Peki, AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman başlayacak?