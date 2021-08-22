Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte AÖL yeni dönem kayıtlarında son gelişmeler
"AÖL kayıt yenileme işlemi ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı açık öğretim lisesi öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. 2021-2022 eğitim dönemi için ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin yanı sıra kayıt yenileme yaptırmak isteyen öğrenciler de sorgulamalarına hız verdi. Peki, AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman başlayacak?
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AÖL'ün kayıt yenileme işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. Gözler şimdi iş takviminde yayımlanan tarihlerde. İşte, AÖL kayıt yenileme sürecine ilişkin ayrıntılar...
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AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖL kayıt yenileme tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılmadı.
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2021-2022 eğitim yılına ait kayıt işlemlerinin, 16-20 Ağustos tarihlerinde yapılacak ek sınavların ardından başlayabileceği tahmin ediliyor.
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Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.