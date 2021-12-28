Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte AÖL 2. dönem kayıtlarında son durum
AÖL 2021-2022 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin başlayacağı tarihe yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. Açık lise öğrencileri tarih araştırmalarına devam ederken bir yandan da ilk kayıt ve kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) bünyesinde devam eden yüz binlerce öğrenci ve bu kuruma ilk kez kayıt yaptıracak kişileri yakından ilgilendiren 2021-2022 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri yakında başlayacak. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...