Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte AÖL 2. dönem kayıtlarında son durum

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) bünyesinde devam eden yüz binlerce öğrenci ve bu kuruma ilk kez kayıt yaptıracak kişileri yakından ilgilendiren 2021-2022 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri yakında başlayacak. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...