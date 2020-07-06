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Hürriyet
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Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 09:51,

Açık öğretim lise kayıtları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni eğitim öğretim dönemine kısa süre kala, 2020 AÖL kayıtları ile ilgili araştırmalar başladı. AÖL'e ilk kez kayıt yaptıracaklar ya da kayıtlarını yenileyecekler, konuya dair detayları internetten araştırıyor. Peki, Açık öğretim lise kayıtları ne zaman?

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2020-2021 eğitim-öğretim dönemi açık lise kayıt yenileme ve ilk kayıt sürecine ilişkin bilgiler, temmuz ayı ile birlikte sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL kayıt işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilerleyen tarihlerde erişime açılacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştirecek. İşte, AÖL 3. dönem kayıtları hakkında ayrıntılar...

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Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen; Açık Öğretim Lisesi 2019-2. Dönem sınavı, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak.

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AÖL 3. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı ise henüz netleşmedi. Konuya ilişkin MEB ya da AÖL'den resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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