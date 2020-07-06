Gündem Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 09:51 , 06 Temmuz 2020 - 09:55

Açık öğretim lise kayıtları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni eğitim öğretim dönemine kısa süre kala, 2020 AÖL kayıtları ile ilgili araştırmalar başladı. AÖL'e ilk kez kayıt yaptıracaklar ya da kayıtlarını yenileyecekler, konuya dair detayları internetten araştırıyor. Peki, Açık öğretim lise kayıtları ne zaman?