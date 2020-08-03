Açık öğretim kayıtları ne zaman? 2020 AÖF kayıtları bekleniyor!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yeni kayıt tarihleri merak konusu oldu. 2020 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı ve yeni kayıt tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, açık öğretim kayıtları ne zaman?
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2020-2021 döneminde AÖF kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri sorgulanıyor. AÖF'te aldıkları eğitime kaldıkları yerden devam etmek isteyen öğrencilerin yanı sıra ilk kez AÖF'lü olacak adaylar da sorgulama yapıyor. İşte, 2020 AÖF kayıtları hakkında son bilgiler...
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KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin 2019-2020 akademik yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yılın kayıt işlemleri için ise henüz net bilgi yok.
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YENİ KAYITLAR NE ZAMAN?
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adaylar için Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri 2 Eylül'de başlamıştı.
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Bu yılın kayıtlarının da benzer tarihlerde başlayabileceği tahmin ediliyor. AÖF kayıtları hakkında bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.