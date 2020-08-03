Açık öğretim kayıtları ne zaman? 2020 AÖF kayıtları bekleniyor!

KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin 2019-2020 akademik yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yılın kayıt işlemleri için ise henüz net bilgi yok.