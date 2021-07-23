Açık Lise telafi sınavı ne zaman? İşte 2021 AÖL sınavlarından son bilgiler

AÖL TELAFİ SINAVLARINA KİMLER KATILACAK? Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerimiz (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) için; 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacaktır.