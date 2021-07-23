Açık Lise telafi sınavı ne zaman? İşte 2021 AÖL sınavlarından son bilgiler
'Açık lise telafi sınavları ne zaman?' sorusu MEB'den gelen duyuru ile yanıt buldu. AÖL telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. Sınav sonuçları MEB.gov.tr'de yapılacak duyuru ile bildirilecek. Peki, Açık Lise telafi sınavı ne zaman?
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2021 yılında MEB'e bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim alan öğrencilerin ilgiyle takip ettiği AÖL telafi sınavı tarihleri belli oldu. AÖL 3. Dönem sınavları gibi telafi sınavı da online platform üzerinden gerçekleşecek. İşte, 2021 AÖL sınavlarından son bilgiler...
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AÖL TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'den gelen açıklamaya göre, AÖL telafi sınavları 27 Temmuz-28 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek.
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AÖL TELAFİ SINAVLARINA KİMLER KATILACAK?
Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerimiz (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) için; 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacaktır.
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Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir.