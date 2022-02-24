Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖL 2. dönem takvimi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika: Rusya Ukrayna topraklarında operasyon başlattı Çinden ilk açıklama büyük tepki topladıSon dakika: Rusya Ukrayna topraklarında operasyon başlattı! Çin'den ilk açıklama büyük tepki topladı#RUSYA
Ukrayna Büyükelçisinden flaş sözler: 24 Şubatta dünya gerçekten değiştiUkrayna Büyükelçisi'nden flaş sözler: 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti!#Vasyl Bodnar
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenirDevler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?#Rusya
Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiden halka direniş çağrısıSon dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den halka 'direniş' çağrısı#Zelenski
Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu Putin operasyon için emri verdi: Donbasa askeri harekat başladıRusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu! Putin operasyon için emri verdi: Donbas'a askeri harekat başladı#Rusya
Halk panikte Kuyruğun sonu görünmüyor... Ukraynadan dikkat çeken kareler...Halk panikte! Kuyruğun sonu görünmüyor... Ukrayna'dan dikkat çeken kareler...#Rusya
Rusya operasyon emri verdi ABD Başkanı Bidendan ilk açıklamaRusya operasyon emri verdi! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama#RUSYA
Ukraynada sığınağa giren Türk iş insanı Sinan Bayraklı canlı yayında anlattı: Şu an atış yapıldı, ev hopladıUkrayna'da sığınağa giren Türk iş insanı Sinan Bayraklı canlı yayında anlattı: 'Şu an atış yapıldı, ev hopladı'#Ukrayna
Josep Borrellden Rusya açıklamasıJosep Borrell'den Rusya açıklaması!#RUSYA
Son dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumSon dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Rusya
Rusyanın saldırısı sonrası Lucescu: Ben korkak değilim...Rusya'nın saldırısı sonrası Lucescu: 'Ben korkak değilim...'#Rusya - Ukrayna
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: HarkovSavaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov#Rusya-Ukrayna
Hedef gösterilmem beni rahatsız etti'Hedef gösterilmem beni rahatsız etti'#Yasemin Özilhan
Survivora veda eden isim belli oldu Nisanın arkadaşı sessizliğini bozdu...Survivor'a veda eden isim belli oldu! Nisa'nın arkadaşı sessizliğini bozdu...#Yunus Emre Özden
Sultangazide dehşet Tayt giydiği için bu hale geldi, saldırgan serbest bırakıldıSultangazi'de dehşet! Tayt giydiği için bu hale geldi, saldırgan serbest bırakıldı#Kadına Şiddet
HABERLERGündem Haberleri

Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖL 2. dönem takvimi

#AÖL#Açık Lise

Açık öğretim yöntemiyle lise eğitimi almaya devam eden öğrenciler, AÖL sınavlarının MEB tarafından hangi tarih aralığında düzenleneceği merak ediyor. AÖL'de 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, pek çok açık lise öğrencisinin merak ettiği ve araştırdığı konu oldu. Peki, açık lise sınavları ne zaman yapılacak?

1/3Açık lise sınavları ne zaman yapılacak İşte AÖL 2. dönem takvimi

MEB açık öğretim lisesi öğrencileri, 2. dönem AÖL sınavlarının yapılacağı tarihe odaklanmış durumda. Konuya dair net tarih bilgisi almak isteyen açık lise öğrencileri, AÖL'ün yayınladığı resmi bilgileri sorguluyor. İşte, AÖL 2. dönem takvimi...

2/3AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

3/3Açık lise sınavları ne zaman yapılacak İşte AÖL 2. dönem takvimi

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AÖL#Açık Lise