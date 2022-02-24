Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖL 2. dönem takvimi

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.



Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.



