Açık lise sınavları ne zaman olacak? 2020 AÖL sınav takvimi
Lise eğitimine Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) devam eden çok sayıda açık lise öğrencisi, Haziran'a kısa bir süre kalmasıyla sınav tarihlerine yönelik araştırma yapmaya başladı. AÖL 2. dönem sınavlarının ne zaman olacağını merak eden öğrenciler, konuya dair yapılan son açıklamalara odaklandı. Peki, açık lise sınavları ne zaman olacak? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
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1
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2019-2020 eğitim öğretim yılı AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım devam ediyor. Mart ayında yapılması planlanan sınavların tarihi ertlenmişti. AÖL öğrencileri şimdi sınavların yapılacağı tarihlere odaklanmış durumda. MEB'ten konuya dair yapılan açıklamaları sorgulayan açık lise öğrencisi binlerce kişi, son günlerde araştırmalarına hız verdi. İşte, AÖL sınav takvimi...
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21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılamayan ve eylül ayına ertelendiği duyurulan Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktı.
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Ancak AÖL'den yapılan son açıklamaya göre sınav tarihi yine ertelendi ve yeni sınav tarihi hakkında bir bilgi paylaşımı yapılmadı.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
20 Nisan - 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Açık Öğretim Okulları 3.Dönem Kayıt İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kayıt tarihleri belli olduğunda ayrıca duyuru yapılacak.
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SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.