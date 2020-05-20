Gündem Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 11:51 , 20 Mayıs 2020 - 11:51

Açık lise sınavları ne zaman olacak? 2020 AÖL sınav takvimi

Lise eğitimine Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) devam eden çok sayıda açık lise öğrencisi, Haziran'a kısa bir süre kalmasıyla sınav tarihlerine yönelik araştırma yapmaya başladı. AÖL 2. dönem sınavlarının ne zaman olacağını merak eden öğrenciler, konuya dair yapılan son açıklamalara odaklandı. Peki, açık lise sınavları ne zaman olacak? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?