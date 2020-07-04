Açık lise sınavları ne zaman? MEB 2020 AÖL sınav tarihleri
Açık lisede eğitim hayatını sürdüren yüz binlerce kişi, nisan ayında yapılması planlanan ancak ertelenen AÖL 2. dönem sınavları için bekleyişini sürdürüyor. 2. dönem sınavlarının ne zaman başlayacağını merak eden AÖL öğrencileri, MEB'in açıklamalarına odaklandı. Peki, açık lise sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
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AÖL 2. dönem sınavlarına katılım sağlamayı planlayan yüz binlerce açık liseli öğrenci, MEB'in açıkladığı sınav tarihlerini sorguluyor. AÖL sınavlarının yakın zaman içinde MEB'in alacağı önlemler çerçevesinde tamamlanması planlanıyor. İşte, 2020 açık lise sınav tarihleri...
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BAKANLIK TARİHİ VERDİ
Bakanlığın internet sitesinden, açık öğretim kurumları 2'nci dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, şu bilgilere yer verildi;
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"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."
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SINAVA GİRERKEN GEREKLİ ŞEYLER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.