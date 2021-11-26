Açık lise sınavları ne zaman? İşte AÖL 1. dönem sınavlarında son durum
Açık lise sınavları için hazırlıklarına devam eden öğrenciler bir yandan da tarihleri araştırıyor. Açık lise sınavı olarak da bilinen AÖL sınavlarının 1. dönemi için hareketlilik başladı. Online olarak yapılacağı geçtiğimiz günlerde ilan edilen sınavların, başlangıç tarihi adaylarca sorgulanıyor. Peki, AÖL sınavı ne zaman yapılacak?
AÖL 1. dönem sınavları, binlerce açık lise öğrencisinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Aralık ayına yaklaşılması birlikte araştırmalarına hız veren AÖL öğrencileri, 2021-2022 eğitim yılı 1. dönem sınav tarihleri hakkındaki en son gelişmelerden haberdar olmak istiyor. İşte, AÖL 1. dönem sınav tarihleri...
AÇIK LİSE 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ
AÖL birinci dönem sınavları 4 Aralık tarihinde başlayacak ve 10 Aralık günü saat 23:59’a kadar devam edecek.
Öğrencilerin 2021-1 Dönemi derslerini değiştirebilmeleri için ders seçim ekranları 17 Kasım’da açıldı ve 30 Kasım 2021 tarihine kadar açık kalacak.
MEB tarafından yapılan açıklamada AÖL sınav giriş belgesinin aralık ayında yayımlanacağı duyuruldu ve tarih verildi.
Öğrencilerin 2021-1 Dönemi derslerini değiştirebilmeleri için ders seçim ekranları 17 Kasım’da açıldı ve 30 Kasım 2021 tarihine kadar açık kalacak.
MEB tarafından yapılan açıklamada AÖL sınav giriş belgesinin aralık ayında yayımlanacağı duyuruldu ve tarih verildi.