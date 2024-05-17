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Açık lise sınavları ne zaman? AÖL 2024 ikinci dönem 3. sınav tarihleri belli oldu! İşte Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 3. sınav tarihleri

Güncelleme Tarihi:

#AÖL #Sınav#Aöl Sınavları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 13:41

Açık lise sınavları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi AÖL ikinci dönem üçüncü sınavları öncesi heyecan dolu geri sayım devam ediyor. Süreç devam ederken en çok merak edilenler arasında ise MEB 2024 AÖL ikinci dönem üçüncü sınav tarihleri ilk sıralarda yer alıyor. Peki, AÖL 3. sınavları ne zaman? Araştıranlar için güncel açık lise sınav tarihlerini haberimizde derledik. İşte 2024 AÖL 3. sınav tarihleri...

1/6Açık lise sınavları ne zaman AÖL 2024 ikinci dönem 3. sınav tarihleri belli oldu İşte Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 3. sınav tarihleri

Açık lise sınavları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2024 açık lise ikinci dönem üçüncü sınavları öncesinde bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için güncel sınav tarihleriyle ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. İşte AÖL 3. sınav tarihleri..

2/6AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ 2024

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ 2024

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan 2024 tarihinden, 13 Mayıs 2024 tarihi mesai bitiminde kadar yapılabilecektir.

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3/6AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

Öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatırabilecektir.

4/6AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorunda.

Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

Kayıt yenileme ücretinden muaf olan öğrenciler kayıt yenileme işlemini MEBİM veya halk eğitimi merkezi müdürlüğü aracılığı ile bizzat yaptırmak zorundadır.

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olduğu hâlde en az 2 dönem üst üste kayıt yenileme yapmadığı için öğrencilik durumu ‘’SİLİK’’ duruma düşen öğrencilerin aktifleştirme işlemi, "Silik Öğrenci Aktifleştirme" butonu ile yapılır.

Aktifleştirme yapılacak öğrencinin sınav katılım ücreti muafiyeti var ise; muafiyete esas durumunu gösteren belge istenir.

 

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5/6AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2024

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2024

1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

 

6/6AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler

https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler

https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

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#AÖL#Sınav#Aöl Sınavları

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