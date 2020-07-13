Açık lise sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınav tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde gerçekleşen AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2. dönem oturumları için bekleyiş devam ediyor. AÖL oturumlarına katılım sağlayarak lise diploması almak için çaba sarf eden binlerce kişi MEB'in açıkladığı tarihleri sorguluyor. Peki, açık lise sınavları ne zaman?
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AÖL sınav sistemine dahil olan öğrenciler sınav tarihlerini merak etmeye başladı. AÖL sınav giriş sistemi ile sınav yerleri ve tarihlerini öğrenebilecek olan adayların, sınava giderken yanlarında bazı belgeleri bulundurması gerekecek. İşte, AÖL 2. dönem sınav tarihleri...
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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden, açık öğretim kurumları 2'nci dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, şu bilgilere yer verildi;
"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."
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YEDEK SALON ADAY İŞLEMLERİ BAŞLADI
Açık Öğretim Lisesi Sınavına mazeretleri nedeniyle ( Sağlık, zorunlu ikamet değişikliği, askerlik, cezaevinde tahliye vb.) başka bir yerde girme talepleri, İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca incelenerek mazeretleri uygun görülen öğrencilerin yedek salon işlemleri 06-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Yedek Salon İşlemleri için öğrencilerin İl- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurmaları gerekir.
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SINAVA GİDERKEN NELER GÖTÜRÜLMELİ?
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.