Açık Lise sınav yerleri açıklandı mı? 2020 AÖL sınav giriş yeri sorgulama
Açık Lise sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrencinin katılımı ile AÖL 2. dönem sınavları 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Söz konusu sınava günler kala AÖL sınav yerleri gündeme geldi. 2019-2020 eğitim yılı AÖL 2. dönem sınavları üç oturum halinde tamamlanacak. Adaylar sınav belgeleri ile AÖL sınavlarına katılım sağlayacak. Gözler şimdi AÖL sınav giriş yerlerinde. İşte, ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları MEB'in açıkladığı tarihlerde, belirlenen sınav merkezlerinde, alınan tedbirler uyarınca yapılacak. Bu yıl pandemi nedeniyle temmuz ayına ertelenen sınava kısa süre kala sınav yerleri gündeme geldi. Ancak AÖL 2. dönem sınav yerleriyle ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.
2
Abone Ol
AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen dönem sınavları 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihleri gerçekleştirilecek. Henüz AÖL sınav yerleri açıklanmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
Sınavlar 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklama:
Öçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
4
Abone Ol
Sınav yapılması planlanan ülkelerde normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmesine rağmen toplu etkinliklerin yapılmasının hâlâ birçok ülkede engellenmesi nedeniyle diğer ülkelerde 2.dönem sınavları yapılamayacaktır.