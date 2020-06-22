Açık lise sınav tarihi ne zaman? İşte MEB AÖL sınav takvimi

Lise eğitimine MEB'in açık öğretim sisteminde devam eden öğrencileri ilgilendiren AÖL sınavları, Temmuz ayına kısa bir süre kala en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AÖL 2. dönem sınavlarının tarihi belli oldu. İşte, MEB AÖL sınav takvimi...