Açık lise sınav tarihi ne zaman? İşte MEB AÖL sınav takvimi
2019-2020 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. AÖL sınavlarının tarihlerini merak eden açık lise öğrencileri, konuya dair bilgi almak adına MEB'in yayımladığı sınav tarihlerini sorguluyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? Açık lise sınavları ne zaman?
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1
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Lise eğitimine MEB'in açık öğretim sisteminde devam eden öğrencileri ilgilendiren AÖL sınavları, Temmuz ayına kısa bir süre kala en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AÖL 2. dönem sınavlarının tarihi belli oldu. İşte, MEB AÖL sınav takvimi...
2
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Bakanlığın internet sitesinden, açık öğretim kurumları 2'nci dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, şu bilgilere yer verildi;
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"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."
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SINAVA GİRİŞTE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.