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Haber Giriş: 16 Ağustos 2020 - 19:21,

Açık lise sınav sonuçları ne zaman belli olur? İşte AÖL sonuç açıklanma tarihi!

2019-2020 eğitim öğretim yılında açıktan lise okuyan öğrenciler için geçtiğimiz günlerde gerçekleşen AÖL 2. dönem sınavının sonucunu birçok aday merakla beklemekte. Sınavın ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak olan AÖL sınav sonuçları açıklamasına çevrildi. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman belli olur?

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Açık Öğretim Lisesi okuyan yüz binlerce aday 2. dönem sınavını geride bıraktı. Şimdi ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını bekliyor. İşte, AÖL 2. dönem sınavlarının sonucuna dair bilgi...

2AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.

3SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ
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SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

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