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Açık lise online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sonuçları için gözler MEB'de

#MEB#AÖL#Aöl Sonuçları

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları sona erdi. Söz konusu sınavlara katılım sağlayarak lise diploması alma hayali kuran binlerce vatandaş, sınavlar için belirlenen sonuç açıklama tarihini sorguluyor. Peki, AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/4Açık lise online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak AÖL 2. dönem sonuçları için gözler MEBde

AÖL sınavlarının sonuç tarihi tarihi merak konusu oldu. AÖL 2. dönem sınavlarında şimdide sonuç açıklama heyecanı sürüyor. Sınavlara online olarak katılım sağlayan adaylar, MEB'in sonuç için belirlediği tarih bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, Açık Lise 2. dönem sınav sonuçlarında son durum...

2/4AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak daha önce AÖL 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. Geçtiğimiz dönemim bilgileri baz alındığında AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 25 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3/4AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

4/4AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

 

 

 

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#MEB#AÖL#Aöl Sonuçları