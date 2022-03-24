Açık lise online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sonuçları için gözler MEB'de

AÖL sınavlarının sonuç tarihi tarihi merak konusu oldu. AÖL 2. dönem sınavlarında şimdide sonuç açıklama heyecanı sürüyor. Sınavlara online olarak katılım sağlayan adaylar, MEB'in sonuç için belirlediği tarih bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, Açık Lise 2. dönem sınav sonuçlarında son durum...
AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak daha önce AÖL 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. Geçtiğimiz dönemim bilgileri baz alındığında AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 25 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ
1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.