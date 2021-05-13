Açık lise kayıtları ne zaman bitecek? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte en son gelişmeler
MEB AÖL'de sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından, sınavların da çevrimiçi yani online olacağı belli olmuştu. Bunun yanı sıra yakın zaman önce başlayan kayıt işlemleri için de Bakanlık'tan önemli bir açıklama geldi. Açık Lise kayıt işlemleri için tarih bilgileri, söz konusu kurumda eğitim almak isteyen adaylar için paylaşıldı. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık lise kayıtları ne zaman bitecek?
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Lise eğitimine açıktan devam eden yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren AÖL yani Açık Lise'nin 3. dönem sınav takvimi belli oldu. Online olarak yapılacak sınavların ne zaman organize edileceği merak konusu oldu. Öte yandan kayıt yenileme işlemleri için de son tarih netlik kazandı. İşte, AÖL sınav takvimi ve kayıt işlemlerine dair en güncel bilgiler...
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Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları 3-7 Temmuz'da çevrim içi yapılacak.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı belirtildi.
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Bakanlığın 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağının bildirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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AÖL KAYIT TAKVİMİ
"2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür."