Açık lise kayıtları ne zaman bitecek? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte en son gelişmeler

Lise eğitimine açıktan devam eden yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren AÖL yani Açık Lise'nin 3. dönem sınav takvimi belli oldu. Online olarak yapılacak sınavların ne zaman organize edileceği merak konusu oldu. Öte yandan kayıt yenileme işlemleri için de son tarih netlik kazandı. İşte, AÖL sınav takvimi ve kayıt işlemlerine dair en güncel bilgiler...