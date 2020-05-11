Açık lise kayıt yenileme ne zaman? AÖL 3. dönem kayıtları ne zaman?

MEB tarafından yayımlanan Merkezi Sınav Uygulama Takvimine bağlı olarak her yıl aralık, mart ve temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan AÖL sınavların Mart ayındaki ikinci dönem sınavları yine ertelendi. Gözler şimdi yeni dönem kayıtlarında. İşte, 'Açık lise kayıt yenileme ne zaman?' sorusunun yanıtı...