Açık lise kayıt yenileme ne zaman? AÖL 3. dönem kayıtları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim hayatına devam eden binlerce öğrenci, ertelenen ikinci dönem sınavlarının ardından üçüncü dönem kayıtları için araştırmalarına hız verdi. Henüz ikinci dönem sınavlarına girmeyen açık lise öğrencileri bir yandan da yeni dönem kayıt yenileme işlemlerini araştırıyor. Peki, açık lise kayıt yenileme ne zaman? AÖL 3. dönem kayıtları ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
MEB tarafından yayımlanan Merkezi Sınav Uygulama Takvimine bağlı olarak her yıl aralık, mart ve temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan AÖL sınavların Mart ayındaki ikinci dönem sınavları yine ertelendi. Gözler şimdi yeni dönem kayıtlarında. İşte, 'Açık lise kayıt yenileme ne zaman?' sorusunun yanıtı...
2
Abone Ol
21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılamayan ve eylül ayına ertelendiği duyurulan Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktı. Ancak AÖL'den yapılan son açıklamaya göre sınav tarihi yine ertelendi ve yeni sınav tarihi hakkında bir bilgi paylaşımı yapılmadı.
3
Abone Ol
KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
20 Nisan - 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Açık Öğretim Okulları 3.Dönem Kayıt İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kayıt tarihleri belli olduğunda ayrıca duyuru yapılacaktır.
4
Abone Ol
Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.