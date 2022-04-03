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Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL 3. dönem sınav takvimi

#AÖL#AÖL 3. Dönem Sınavları#Seoanasayfa

Açık Lise sınav tarihleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. AÖL sınavlarının tarihlerini merak eden açık lise öğrencileri, konuya dair bilgi almak adına MEB'in yayımladığı sınav tarihlerini sorguluyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

1/3Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman İşte AÖL 3. dönem sınav takvimi

Eğitimine açıktan devam eden öğrencilerin ne zaman yapılacağını merakla beklediği, AÖL 3. dönem sınavları için sayılı günler kaldı. Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan iş takviminde AÖL 3. dönem sınavlarının tarihi belli oldu. İşte, AÖL 3. dönem sınav takvimi...

2/3AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre AÖL sınavları temmuz ayında düzenlenecek. Kurum tarafından henüz temmuz ayının kaçında sınavın yapılacağı açıklanmadı.

2022-2023 birinci dönem sınavı ise aralık ayında gerçekleştirilecek.

3/3AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıklandı. Sorgulama işlemi ‘http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx’ adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

 

 

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#AÖL#AÖL 3. Dönem Sınavları#Seoanasayfa