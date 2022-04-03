Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL 3. dönem sınav takvimi

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre AÖL sınavları temmuz ayında düzenlenecek. Kurum tarafından henüz temmuz ayının kaçında sınavın yapılacağı açıklanmadı.



2022-2023 birinci dönem sınavı ise aralık ayında gerçekleştirilecek.