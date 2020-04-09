Açık Kapı nedir? Açık Kapı’dan sosyal yardım haberlerine açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan Açık Kapı sistemi üzerinden yardım yapılacağı haberlerine açıklama geldi. 'Emekli ve 1000 Türk lirası yardım alanlar hariç, geri kalan vatandaşlara sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400, çocuklara 100 Türk lirası verileceği'ne ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildiren bakanlık Açık Kapı'nın görevleriyle ilgili de hatırlatmada bulundu. Peki, Açık Kapı nedir?
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İçişleri Bakanlığı 'Açık Kapı' birimlerinin para yardımı yaptığı iddiasına açıklık getirdiBakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve iletişim platformlarından kasıtlı ve asılsız şekilde valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı birimleri aracılığıyla sosyal yardım dağıtıldığına dair paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Ayrıca Açık Kapı'nın görevleri de yeniden hatırlatıldı.
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Açık Kapı birimlerinin, Bakanlık tarafından 2017'de kurulduğu ve bugün itibarıyla 81 il valiliği ile 161 ilçe kaymakamlığında faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi: "Açık Kapı birimlerinin temel görevi, valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ve kaymakamlıklardaki bürolara doğrudan ya da dijital ortamda (web sitesi veya e-Devlet üzerinden) başvuru yapılabilen Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek
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Devletimizin, koronavirüs salgınıyla yoğun şekilde mücadele eden kurumlarının iş yükünü yönetilemez noktaya getirmeyi amaçladığı belli olan bu tür kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar, koronavirüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde oluşan sosyal izolasyona zarar vermektedir."
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AÇIK KAPI NEDİR?
Açık Kapı, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur.Elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine yazılı olarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile tarafınıza bildirilecektir.