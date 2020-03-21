Açık havada spor yaptılar

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde izole bir yaşam sürdüren ünlüler önceki gün hava almak için Bebek’e gitti. İşte açık havada spor yapan ünlülerden objektife takılanlar...
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1
Ailece keyif
Melis-Burak Hatipoğlu çifti sahile çocuklarıyla birlikte geldi. Çocuklar bisiklet ve scooter’a binerken çift de yürüyüş yaptı.
2
Yaklaşmayın!
Bir arkadaşıyla Bebek’te yürüyüş yaparken objektife takılan Semiramis Pekkan, fotoğraflarını çeken muhabirleri “Yapmayın, yaklaşmayın, çekmeyin” diye uyardı. Pekkan ardından hızlı adımlarla oradan uzaklaştı.
3
Cemiyet hayatının ünlü çiftlerinden Zeynep-Osman Çarmıklı da Bebek’te yürüyüş yaparken objektife takıldı.
4
ZEYNEP ÇARMIKLI
5
Sorulara yanıt yok
Sahilde tempolu şekilde yürüyen Kerem Alışık, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.
6
Gezilerimi iptal ettim
Tek başına sahilde koşan Eda Taşpınar, “Bir süre yurtdışı gezilerimi iptal ettim. Şimdi dikkatli olma zamanı. Sorumlu olma zamanı. Bağışıklık sistemimi güçlendirmek için zencefilli, zerdeçallı shot’lar içiyorum” diye konuştu.
7
Sıkı dostlar
Yakın dostlar Ayla Çelik ve Aslı Şen, sahilde birlikte yürüyüş yaptı.
8
Objektifler ayırdı
Malkoç Süalp, sevgilisi Güllü Aybar’la yürüyüş yaptı. Çift muhabirleri fark edince yan yana görüntü vermemek için birbirlerinden uzaklaştı.