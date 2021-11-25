Açık görüşler ne zaman başlayacak 2021? Cezaevlerinde açık görüşlerin başlayacağı tarihle ilgili son dakika açıklaması!
Açık görüşlerle ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Corona virüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde, kaldırılan cezaevlerinde açık ziyaretçi görüşleri ile ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklama geldi. Cezaevlerinde tutukluluk hali devam eden binlerce mahkum yakınını ilgilendiren karar belli oldu. Bakan Gül, açık görüşlerin uzun aranın ardından yeniden başlayacağını bildirdi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ertelenen görüşler birkaç kez uzatılmıştı. Peki, açık görüşler ne zaman başlayacak 2021? İşte, cezaevi açık görüşlerin başlayacağı tarih.
Açık görüşler ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı belli oldu. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir engellenen açık görüşler Bilim Kurulu'nda istişare edildi. Mahkum ve mahkum yakınlarını ilgilendiren karar neticesinde, cezaevlerinde görüşlerin açılacağı tarih yeniden değerlendirildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşlerin 1 Aralık Çarşamba günü başlayacağını bildirdi.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
TBMM Genel Kurulu'nda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.
Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi. Buna göre; Koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki Izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.