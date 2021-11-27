Açık cezaevi izinlerinde son durum: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

5. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

İcra-İflas Kanunu'nda yapılan değişiklikle; icra sisteminde fiziki ortamda satış usulü kaldırılıyor, elektronik ortamda satış imkanı getiriliyor. Ayrıca, çocuk teslimine ilişkin kriterler de değişiyor. İcra İflas Kanunu ile, borçlu ve alacaklı arasındaki hassas menfaat dengesinin korunması amaçlanıyor. İcra ve İflas Kanunu'nda yapılması öngörülen değişikliklerle, alacaklı ve borçlu arasındaki hassas menfaat dengesinin daha güçlü bir şekilde korunmasını ve bu sürecin daha hızlı, daha az masraflı bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor. Bu kapsamda, icra sisteminde mevcut olan hacizli malın mezat salonlarında satışına ilişkin uygulama kaldırılıyor.



Teklifle, mezat salonlarındaki ihaleden vazgeçilmekte ve tüm süreç elektronik ortamda başlayıp bitirilmesi amaçlanıyor. Bu suretle hacizli malın değerinde satılması söz konusu olacak, böylelikle borçlu borcundan kurtulacak ve alacaklının da alacağını daha çabuk bir şekilde almasının önü açılacak. Ayrıca, borçluya hacizli malını satabilme imkanı tanınıyor. Bu sayede borçlu hacizli malını, cebri satış yerine kendi rıza ve ihtiyarıyla dilediği kişiye satabilecek.



Teklifle; iş yoğunluğunun veya icra dairesinin fazla olduğu illerde, İcra Daireleri Başkanlıklarının kurulması öngörülüyor.



Düzenleme ile; icra dairelerinin gözetimi ve denetimini yapmak amacıyla iş yoğunluğunun ve daire sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığı tarafından 1 ve 1'den fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilecek. Başkan ve başkan yardımcısı, hakim ve cumhuriyet savcıları arasından görevlendirilecek. İcranın geri bırakılması kararının verilme usulü sadeleştirilerek bu amaçla karar verme yetkisi kanun yolu aşamasına göre bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay'dan alınarak takibin yapıldığı yerin icra mahkemesine verilecek.



Hacizli mallarda satış isteme süreleri yeknesak hale getiriliyor. Taşınır-taşınmaz mal ayrımı yapılmadan satış isteme süresi bir yıl olarak belirleniyor. İcra iflas dairelerinde uygulanan fiziki satış usulü kaldırılarak elektronik satış usulü getiriliyor.



Boşanan ebeveynler arasında yaşanan çocuk teslimine ilişkin yeni kriterler getiriliyor. Çocuk teslimi icra dairelerinden alınarak, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı taşra birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine veriliyor. Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler, çocuğun örselenmesine neden olmayacak şekilde okul ve kreş gibi mekanlarda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda tüm kamu kaynakları tahsis edilecek. Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanan zor kullanma usulü kaldırılacak.



İşlemler çocuğun üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmeni gibi uzmanlar ve öğretmen marifetiyle gerçekleştirilecek. Çocuğun anne veya babasıyla görüştürülmesine ilişkin işlemler ücretsiz hale getirilecek, bu kapsamda harç alınmayacak ve yapılacak tüm masraflar devlet bütçesinden karşılanacak.



Hükümlünün teslim emrine aykırı ilk hareketinde müdürlük, hükümlü hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasını aile mahkemesinden resen talep edebilecek. Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararları yükümlü tarafından rızaen yerine getirilmezse, çocuk nerede bulunursa bulunsun müdürlük tarafından alıkonarak hak sahibine teslim edilecek. Tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenler, ilgilinin şikayeti üzerine disiplin hapsiyle cezalandırılacak.