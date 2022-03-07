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Açık cezaevi izinlerinde son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? CTE 2022 açık cezaevi izin süresi için gözler Adalet Bakanlığı'nda

#Açık Cezaevi#Adalet Bakanlığı#Ceza Ve Tevkifevleri

Açık cezaevi izinleri 2022, mart ayının ilk günlerinde öne çıkan konulardan oldu. 31 Mart tarihine kadar uzatılması kararlaştırılan açık cezaevi izinleri ile ilgili yeni bir karar alınıp alınmayacağı gündeme geldi. 5. Yargı Paketi'nde ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili maddenin de ihdas edildiği yargı paketi ile izin süresinin 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabileceği bildirilmişti. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte, 2022 açık cezaevi izin süreleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/3Açık cezaevi izinlerinde son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek CTE 2022 açık cezaevi izin süresi için gözler Adalet Bakanlığında

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, sorusu mahkum ve mahkum yakınları tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. COVİD-19 pandemi tedbirleri dolayısıyla 5. Yargı Paketi ile 31 Ocak tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinde alınacak yeni kararlar için beklentiler mart ayına yöneldi. Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre izin süreleri 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştı. Ancak izinler ile ilgili henüz yeni bir karar alınmadı.

2/3AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 aylık uzatılmıştı. CTE, açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Açıklamanın gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

3/3AÇIKLANAN SON RESMİ YAZI

AÇIKLANAN SON RESMİ YAZI

Açık cezaevi izinleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı;

5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile “COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

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#Açık Cezaevi#Adalet Bakanlığı#Ceza Ve Tevkifevleri