Açık cezaevi izinlerinde son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? CTE 2022 açık cezaevi izin süresi için gözler Adalet Bakanlığı'nda

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, sorusu mahkum ve mahkum yakınları tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. COVİD-19 pandemi tedbirleri dolayısıyla 5. Yargı Paketi ile 31 Ocak tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinde alınacak yeni kararlar için beklentiler mart ayına yöneldi. Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre izin süreleri 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştı. Ancak izinler ile ilgili henüz yeni bir karar alınmadı.
Açık cezaevi izinleri, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 aylık uzatılmıştı. CTE, açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Açıklamanın gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.
Açık cezaevi izinleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı;
5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile “COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.