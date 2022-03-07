Açık cezaevi izinlerinde son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? CTE 2022 açık cezaevi izin süresi için gözler Adalet Bakanlığı'nda

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, sorusu mahkum ve mahkum yakınları tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. COVİD-19 pandemi tedbirleri dolayısıyla 5. Yargı Paketi ile 31 Ocak tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinde alınacak yeni kararlar için beklentiler mart ayına yöneldi. Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre izin süreleri 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştı. Ancak izinler ile ilgili henüz yeni bir karar alınmadı.