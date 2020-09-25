Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı ve ne kadar uzatılacak? Adalet Bakanlığı'ndan mahkumların cezaevi izinleri hakkında açıklama!
Açık cezaevi izinleri uzayacak mı sorusunun yanıtı Adalet Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklama ile belli oldu. Şu ana kadar 60 bin mahkumun pandemi dönemi dolayısıyla evlerine gitme hakkına sahip olduğu cezaevi izinleri, Adalet Bakanlığı tarafından bahar ayında yürürlüğe alınmış, Temmuz ayında süresi uzatılarak Eylül sonuna kadar geçerli kılınmıştı. Bakanlıktan gelen açıklamada açık cezaevi izin sürelerinin uzatıldığı bildirildi. Peki, Açık cezaevi izinleri ne kadar uzatıldı? İşte, açık cezaevi izinleri hakkında merak edilen detaylı bilgiler
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Açık cezaevi izinleri gündemde yer almaya devam ederken bakanlıktan yeni açıklama geldi. Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık cezaevinde bulunan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını bildirdi. İzin sürelerinin sona erdiği 31 Mayıs'ta, Sağlık Bakanlığı, riskin ortadan kalkmaması sebebiyle bu sürenin uzatılması önerisinde bulunmuş, hükümlülerin izin süreleri önce 31 Mayıs'tan itibaren 2 ay, daha sonra 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay uzatılmıştı. İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık cezaevinde bulunan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını bildirdi.Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin Kovid-19 izin sürelerinin 30 Eylül'de sona ereceği hatırlatıldı.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün salgın riskinin ortadan kalkmaması sebebiyle hükümlülere verilen izin sürelerinin 2 ay daha uzatılmasına ilişkin öneride bulunduğu belirtilen açıklamada, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin izin sürelerinin, 5275 sayılı kanunun geçici 9/5. maddesi uyarınca 30 Eylül'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği ifade edildi.
Adalet Bakanlığı, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüleri, ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 31 Mayıs'a kadar Kovid-19 iznine göndermişti.
İzin sürelerinin sona erdiği 31 Mayıs'ta, Sağlık Bakanlığı, riskin ortadan kalkmaması sebebiyle bu sürenin uzatılması önerisinde bulunmuş, hükümlülerin izin süreleri önce 31 Mayıs'tan itibaren 2 ay, daha sonra 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay uzatılmıştı.
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7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun‘un Geçici 9. Maddesi ile; açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler,31 Temmuz 2020 itibariyle 2 ay daha izinli olarak sayılmışlardı.
Bu duyuru, 22 Temmuz tarihinde netleşmişti.
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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün salgın riski yazısında risk belirtmesi halinde, Adalet Bakanlığı izin sürelerinin uzatılması noktasında karar merci olacak. Bu durumun gerçekleşmesi halinde 25 Eylül Eylül tarihine kadar net bir kararın açıklanması bekleniyor.