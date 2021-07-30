Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Resmi Gazete odak noktası oldu! Covid izni için 31 Temmuz son tarih
Açık cezaevi izinleri için vatandaşların araştırması devam ediyor. Covid izni ile denetimli serbestlikten yararlanan mahkumlar, yayımlanan son karara göre, 31 Temmuz tarihine kadar izinli olarak sayılmıştı. Temmuz ayının son günlerine girilmesiyle birlikte gözler Adalet Bakanlığına çevrildi. Açık cezaevi izinleri için o tarihte yeni bir karar alınıp alınmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Ancak konuyla ilgili son tarih detayında ise önem arz eden bazı ifadeler yer alıyor. İşte, o detaylar
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Açık cezaevi izinleri uzadı mı sorusu bir süredir mahkum ve mahkum yakınları tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Açık cezaevi izinleri için Adalet Bakanlığı Ceza Tevfik Evleri'nden duyuru gelmişti. Normal şartlar altında 31 Mayıs tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinleri, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kararla 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Peki, açık cezaevi izinleri yeniden uzatıldı mı? İşte, o konu hakkında detaylar
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AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ İÇİN SON TARİH 31 TEMMUZ
Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.
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Mayıs ayında açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatılmış; Buna göre mahkumlar 2 ay daha izinli sayılabilmişti. Açık cezaevi izinleri için bakanlığın yayımladığı o duyuru şu şekildeydi;
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"5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."