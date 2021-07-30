Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Resmi Gazete odak noktası oldu! Covid izni için 31 Temmuz son tarih

Mayıs ayında açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatılmış; Buna göre mahkumlar 2 ay daha izinli sayılabilmişti. Açık cezaevi izinleri için bakanlığın yayımladığı o duyuru şu şekildeydi;