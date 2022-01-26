Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Ocak 2022 bilgileri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İlk kez görüntülendi İşte ABDnin Ukraynaya gönderdiği silahlarİlk kez görüntülendi! İşte ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar#ABD
29 yılın sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e kar arşivi...29 yılın sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e kar arşivi...#İklim Değişikliği
Pesicin Acun Ilıcalıyı reddetme sebebi eşiymiş Fenerbahçeye transferi...Pesic'in Acun Ilıcalı'yı reddetme sebebi eşiymiş! Fenerbahçe'ye transferi...#Aleksandar Pesic
İstanbul dev bir otoparka döndü Kar çilesi bugün de devam etti: Vali Yerlikayadan flaş çağrıİstanbul dev bir otoparka döndü! Kar çilesi bugün de devam etti: Vali Yerlikaya'dan flaş çağrı#Hadımköy
Fırtına anında balıkçıdaydı polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi'Fırtına anında balıkçıdaydı' polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi#İmamoğlu
Ordu’da kar kalınlığı insan boyunu geçti Görenler şaşkına döndüOrdu’da kar kalınlığı insan boyunu geçti! Görenler şaşkına döndü#Ordu
Koronada tarihi keşif... Saklanan örnekler her şeyi değiştirdiKoronada tarihi keşif... Saklanan örnekler her şeyi değiştirdi#Koronavirüs
Yeni araştırma sonuçları şaşırttı Omicron kapanların yüzde 65inde görüldüYeni araştırma sonuçları şaşırttı! Omicron kapanların yüzde 65'inde görüldü#OMICRON
Aşılar üstüne Covid geçirmek.. Süper bağışıklık hakkında her şey...Aşılar üstüne Covid geçirmek.. 'Süper bağışıklık' hakkında her şey...#Hibrit Bağışıklık
Yoğun kar yağışı Türkiyeyi terk etmiyor 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılarYoğun kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Altın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak Fed’in kararı bekleniyorAltın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak! Fed’in kararı bekleniyor#Altın
Kimin ikinci seks kasetinin çıkmasını Kanye önlemişKim'in ikinci seks kasetinin çıkmasını Kanye önlemiş!#Kim Kardashian
Ünlü oyuncu anne ve babasını aynı anda kaybetmişti: Eksi 4 derecede yan yana ölümÜnlü oyuncu anne ve babasını aynı anda kaybetmişti: Eksi 4 derecede yan yana ölüm#Alicia Witt
Oğlu Parsı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydiOğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydi#Ebru Şallı
Nadal yine çıldırttı, kort karıştı 8 saniye...Nadal yine çıldırttı, kort karıştı! 8 saniye...#Rafael Nadal
HABERLERGündem Haberleri

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Ocak 2022 bilgileri

#Açık Cezaevi#Açık Cezaevi İzinleri#Açık Cezaevi İzinleri Uzatıldı Mı

Açık cezaevi izinleri, mahkumlar ve yakınları tarafından yakından takip ediliyor. 31 Ocak 2022 tarihinde son kez izinli olacak olan mahkumlar, COVİD-19 pandemi tedbirleri dolayısıyla bir süredir dışarıda yer alıyordu. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Geçtiğimiz dönem TBMM'den geçen 5.Yargı Paketi kapsamında uzatılan açık cezaevi izinleri, son günlere girilmesiyle birlikte merak ediliyor. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşte, o detaylar

1/3Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor Ocak 2022 bilgileri

Açık cezaevi izinleri 31 Ocak tarihinde sona erecek olması dolayısıyla pek çok mahkum ve yakını için önem arz ediyor. Açık cezaevi izinleri, 5. Yargı Paketi ile 31 Ocak tarihine kadar uzatılmıştı. Yargı Paketi içerisinde yer alan bilgilere göre CTE, 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatma hakkına sahip oldu. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşte, o detaylar

2/3AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri, 31 Ocak 2022 tarihine kadar 2 aylık uzatılmıştı. CTE, açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Açıklamanın gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

3/3AÇIKLANAN SON RESMİ YAZI

AÇIKLANAN SON RESMİ YAZI

CTE tarafından yayımlanan son resmi yazıda şu ifadeler yer aldı;

"5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 30/11/2021 tarihli yazıları ile “COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Kasım 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Açık Cezaevi#Açık Cezaevi İzinleri#Açık Cezaevi İzinleri Uzatıldı Mı