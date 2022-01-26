Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Ocak 2022 bilgileri

Açık cezaevi izinleri 31 Ocak tarihinde sona erecek olması dolayısıyla pek çok mahkum ve yakını için önem arz ediyor. Açık cezaevi izinleri, 5. Yargı Paketi ile 31 Ocak tarihine kadar uzatılmıştı. Yargı Paketi içerisinde yer alan bilgilere göre CTE, 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatma hakkına sahip oldu. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşte, o detaylar