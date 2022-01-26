Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Ocak 2022 bilgileri

Açık cezaevi izinleri 31 Ocak tarihinde sona erecek olması dolayısıyla pek çok mahkum ve yakını için önem arz ediyor. Açık cezaevi izinleri, 5. Yargı Paketi ile 31 Ocak tarihine kadar uzatılmıştı. Yargı Paketi içerisinde yer alan bilgilere göre CTE, 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatma hakkına sahip oldu. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşte, o detaylar
Açık cezaevi izinleri, 31 Ocak 2022 tarihine kadar 2 aylık uzatılmıştı. CTE, açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Açıklamanın gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.
CTE tarafından yayımlanan son resmi yazıda şu ifadeler yer aldı;
"5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 30/11/2021 tarihli yazıları ile “COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Kasım 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."