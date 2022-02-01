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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? CTE'den 2022 Açık cezaevi izinleri için açıklama

#Açık Cezaevi#Adalet Bakanlığı#Koronavirüs

Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı gündemde yer alırken, son dakika karar alındı. Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren açık cezaevi izinlerinin uzatılması için beklentiler ocak sonuna yönelirken açık cezaevi izin süreleri için yeni açıklama geldi. Yargı Paketi içerisinde yer alan bilgilere göre CTE, 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatma hakkına sahip olmuştu. Alınan karara göre açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatıldı. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? sorusunun yanıtına yönelik Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama.

1/5Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek CTEden 2022 Açık cezaevi izinleri için açıklama

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Cezaevinde tutuklu bulunanların yakından takip ettiği açık cezaevi izinleri hakkında Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nden duyuru yayımlandı. 31 Ocak tarihinde sona ermesi beklenen açık cezaevi izinleri 2 (iki) ay süreyle uzatıldı. 7242 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Hükümlüler İçin Uygulanan COVID-19 İzni ile İlgili yayınlanan duyuruda açık cezaevi izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilen izinler ocak sonunda bitecekti.

2/5AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile “COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

3/55. YARGI PAKETİNE GİRMİŞTİ

5. YARGI PAKETİNE GİRMİŞTİ

Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.

4/5Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek CTEden 2022 Açık cezaevi izinleri için açıklama

Buna göre; koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

5/5Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek CTEden 2022 Açık cezaevi izinleri için açıklama

TE tarafından yayımlanan son resmi yazıda şu ifadeler yer almıştı;

"5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 30/11/2021 tarihli yazıları ile “COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Kasım 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

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#Açık Cezaevi#Adalet Bakanlığı#Koronavirüs