Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri için son dakika haberleri beklentisi sürüyor

Açık cezaevi izinleri, son dakika haberleri ile mahkumların ve ailelerinin yakından takip ettiği konular arasında yer buluyor. Türkiye genelinde binlerce mahkumun faydalandığı açık cezaevi izinleri, Adalet Bakanlığı tarafından COVİD-19 dolayısıyla gündemde gelmiş ve virüs yayılımını kontrol altında tutmak için uygulanmıştı. Açık cezaevi izinleri bir süredir 2'şer aylık periyodlarla uzatılmış ve son uzatılma tarihi 30 Kasım olarak duyurulmuştu. Yapılan açıklamaya göre süre bu tarihte dolacak. Peki, bu konu hakkında son gelişmeler neler olacak, uzatılma süreci mümkün mü? İşte, o detaylar