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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi, ne zaman bitecek? 2022 CTE açık cezaevi izinleri son dakika gelişmeleri

#Açık Cezaevi#Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü#Adalet Bakanlığı

Açık cezaevi izinleri son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Mahkum ve mahkum yakınlarını ilgilendiren ve daha önce 31 Mart'a kadar uzatılan açık cezaevi izinleri ile ilgili yeni bir karar alınıp alınmayacağı gündeme geldi. Koronavirüs nedeniyle Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre izin süreleri 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştı. 5. Yargı Paketi'nde yer alan Kovid- 19 izinleriyle ilgili maddenin de ihdas edildiği yargı paketi ile izin süresinin 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabileceği bildirilmişti. Gözler şimdi Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) duyurusunda. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İşte, açık cezaevi izinleri 2022 ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi, ne zaman bitecek 2022 CTE açık cezaevi izinleri son dakika gelişmeleri

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, sorusu mart ayının sonlarına doğru vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin ocak ayından itibaren 2 ay uzatılması kararlaştırılmıştı. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler için henüz yeni bit açıklama gelmedi. Açık cezaevi izin sürelerinin uzatılması halinde CTE duyuru yayınlayacak.

2/4AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 aylık uzatılmıştı. CTE, açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Açıklamanın gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

3/4AÇIKLANAN SON RESMİ YAZI

AÇIKLANAN SON RESMİ YAZI

Açık cezaevi izinleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı;

5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile “COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

4/4KİMLER KAPALI CEZAEVİNDEN AÇIK CEZAEVİNE GEÇME HAKKINDA SAHİPTİR

KİMLER KAPALI CEZAEVİNDEN AÇIK CEZAEVİNE GEÇME HAKKINDA SAHİPTİR?

Açık cezaevine geçiş şartları, açık cezaevine ayrılma yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Yönetmelikle kimlerin kapalı cezaevine girmeden doğrudan açık cezaevine geçiş hakkı olduğu, kimlerin kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılmahakkına sahip olduğu ve açık cezaevine geçiş hakkı olmayan hükümlülerin kimler olduğu ifade edilmiştir.

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#Açık Cezaevi#Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü#Adalet Bakanlığı