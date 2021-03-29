Açık cezaevi izinleri pek çok yükümlünün gündeminde yer almaya devam ediyor. 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle daha uzatılmasına karar verilen açık cezaevi izinleri, yeni bir karar olması durumunda Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek duyurulacak. Peki, son gelişmelere göre açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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1
Açık cezaevi izinleri mahkumların gündeminde yer almaya devam ediyor. Açık cezaevi izinleri için ocak ayında 2 ay uzatma kararı alan Adalet Bakanlığı, yeni dönemde bu kararı uzatıp uzatmayacağı ile gündemde yer alıyor. Peki, Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte, o bilgiler
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AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.
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2 AY SÜREYLE UZATILMIŞTI
Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık cezaevinde bulunan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını bildirilmişti.