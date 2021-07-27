Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 31 Temmuz son tarih!

Açık cezaevi izinleri için vatandaşların araştırması devam ediyor. Yayımlanan son karara göre mahkumlar, 31 Temmuz tarihine kadar izinli olarak sayıldı. Temmuz ayının son günlerine girilmesiyle birlikte gözler Adalet Bakanlığına çevrildi. Açık cezaevi izinleri için o tarihte yeni bir karar alınıp alınmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Ancak konuyla ilgili son tarih detayında ise şu ifadeler yer alıyor;