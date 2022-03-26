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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Mart Covid-19 CTE cezaevi izinleri bitiyor mu?

#Açık Cezaevi#Açık Cezaevi İzinleri#Seoanasayfa

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, sorusu mahkum ve mahkum yakınlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. COVİD-19 pandemi tedbirleri dolayısıyla 5. Yargı Paketi ile 31 Mart tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinde alınacak kararlar için beklentiler Mart ayının son günlerinde arttı. Yargı Paketi içerisinde yer alan bilgilere göre CTE, 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatma hakkına sahip olmuştu. Açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatıldı. Peki, açık cezaevi izinleri 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek mi? İşte, o detaylar

1/4Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2022 Mart Covid-19 CTE cezaevi izinleri bitiyor mu

Açık cezaevi izinleri 2022 için Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nden yazı yayımlandı. Cezaevinde tutuklu bulunanların yakından takip ettiği açık cezaevi izinleri hakkında son dakika açıklama geldi. 7242 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Hükümlüler İçin Uygulanan COVID-19 İzni ile İlgili yayınlanan duyuruda açık cezaevi izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verildiği bildirildi. Açık cezaevi izinleri 31 Ocak tarihinde sona erecekti. İşte, o duyuru

2/4AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile “COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

3/45. YARGI PAKETİNE GİRMİŞTİ

5. YARGI PAKETİNE GİRMİŞTİ

Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.

4/4Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2022 Mart Covid-19 CTE cezaevi izinleri bitiyor mu

Buna göre; koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

Kararla ilgili duyurunun önümüzdeki günlerde yeniden erişime açılması beklenmektedir.

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#Açık Cezaevi#Açık Cezaevi İzinleri#Seoanasayfa