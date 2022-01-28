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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? CTE'den cezaevi izinleri hakkında açıklama!

#Açık Cezaevi#Adalet Bakanlığı#Ceza Ve Tevkifevleri

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, sorusu mahkum ve mahkum yakınlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. COVİD-19 pandemi tedbirleri dolayısıyla 5. Yargı Paketi ile 31 Ocak tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinde alınacak kararlar için beklentiler ocak ayının son günlerinde arttı. Yargı Paketi içerisinde yer alan bilgilere göre CTE, 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatma hakkına sahip olmuştu. Gözler şimdi açık cezaevi izinlerinde son tarihe çevrildi. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama.

1/5Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek CTEden cezaevi izinleri hakkında açıklama

Açık cezaevi izinlerinde son durum, yapılan açıklama ile belli oldu. Cezaevinde tutuklu bulunanların yakından takip ettiği açık cezaevi izinleri hakkında son dakika açıklama geldi. 7242 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Hükümlüler İçin Uygulanan COVID-19 İzni ile İlgili yayınlanan duyuruda açık cezaevi izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verildiği bildirildi. Açık cezaevi izinleri 31 Ocak tarihinde sona erecekti.

2/5AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile “COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

3/55. YARGI PAKETİNE GİRMİŞTİ

5. YARGI PAKETİNE GİRMİŞTİ

Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.

4/5Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek CTEden cezaevi izinleri hakkında açıklama

Buna göre; koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

5/5Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek CTEden cezaevi izinleri hakkında açıklama

TE tarafından yayımlanan son resmi yazıda şu ifadeler yer almıştı;

"5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 30/11/2021 tarihli yazıları ile “COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Kasım 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

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#Açık Cezaevi#Adalet Bakanlığı#Ceza Ve Tevkifevleri