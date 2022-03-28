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Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte bu kapsamda son bilgiler

#Cezaevi#Açık Cezaevi#Seoanasayfa

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin süresinin sona ereceği tarih, ilgili kişilerce araştırılıyor. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

1/3Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor İşte bu kapsamda son bilgiler

Açık cezaevi izinleri gündemde yer almaya devam ediyor. Söz konusu izinlerden yararlanan binlerce kişi ve ailesi izinlerin biteceği tarih yönünde bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, açık cezaevi izinlerinde son durum...

2/3İZİNLER UZATILACAK MI

İZİNLER UZATILACAK MI?

Açık cezaevi izinlerinde alınacak yeni karar, mahkum ve yakınları tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor.

Yargı Paketi ile 31 Ocak tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinde alınacak kararlar için beklentiler mart ayının son günlerinde arttı.

Yargı Paketi içerisinde yer alan bilgilere göre CTE açık cezaevi izinleri 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatılmıştı.

31 Mart'a kadar uzatılan açık cezaevi izinleri ile ilgili henüz yeni bir duyuru yayınlanmadı.

Açık cezaevi izin sürelerinin uzatılması halinde CTE duyuru yayınlayacak.

3/3AÇIKLAMA BEKLENİYOR

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Açık cezaevi izinleri, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 aylık uzatılmıştı.

CTE, açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Açıklamanın gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

 

 

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#Cezaevi#Açık Cezaevi#Seoanasayfa