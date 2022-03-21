Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzatıldı mı? 2022 açık cezaevi Covid izni için gözler CTE açıklamasında!

Açık cezaevi izinlerinde alınacak yeni karar, mahkum ve yakınları tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Yargı Paketi ile 31 Ocak tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinde alınacak kararlar için beklentiler mart ayının son günlerinde arttı. Yargı Paketi içerisinde yer alan bilgilere göre CTE açık cezaevi izinleri 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatılmıştı. 31 Mart'a kadar uzatılan açık cezaevi izinleri ile ilgili henüz yeni bir duyuru yayınlanmadı. Açık cezaevi izin sürelerinin uzatılması halinde CTE duyuru yayınlayacak.